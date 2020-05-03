Смолов не сможет тренироваться с “Сельтой” в ближайшие две недели

03.05.2020, 18:10, Новости дня

Испанская "Сельта" в ближайшее время намерена приступить к тренировкам. Однако Федор Смолов не сможет приступить к занятиям.

Федору Смолову и датскому полузащитнику "Сельты" Пионе Систо предстоит сдать тесты на коронавирус и пройти карантин. Только после этого легионеры получат разрешение присоединиться к команде.

После приостановке чемпионата Испании "Сельта" рекомендовала своим футболистам находиться в Виго. Однако Систо уехал на машине в Данию, а Смолов улетел в Россию.