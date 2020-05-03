Протоиерей Чувикин отстранен

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03.05.2020, 18:10, Новости дня

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отстранил протоиерея Владимира Чувикина от управления Патриаршим подворьем Николо-Перервинского монастыря Москвы. Причина — нарушение указаний предстоятеля Русской православной церкви о порядке совершения богослужений в период Страстной седмицы и Светлого Христова Воскресения.

Соответствующий указ патриарха Кирилла опубликован на сайте Московской городской епархии.

Протоиерей Владимир Чувикин являлся настоятелем храмов Патриаршего подворья Николо-Перервинского монастыря Москвы. Он отстранен до выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Ранее патриарх Кирилл издал распоряжение "Об ответственности за несоблюдение указаний, направленных на ограничение распространения коронавирусной инфекции", согласно которому виновные могут быть привлечены к церковному суду, а в некоторых случаях и — к церковно-административной ответственности.

Московская патриархия предписала столичному духовенству с 13 апреля проводить богослужения без участия прихожан. Позже эти ограничения были продлены.

До сих пор о наказаниях за нарушение патриаршего указа по коронавирусу не сообщалось, отмечает РИА Новости.



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