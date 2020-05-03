 

Медики определили наиболее эффективный способ диагностики COVID-19

03.05.2020, 18:09, Разное

Главврач столичной городской поликлиники №3 Елена Самышина в интервью одному из отечественных изданий сообщила, что наиболее эффективным способом диагностики болезни, вызванной коронавирусом, является КТ-диагностика. По словам медика, методика основана на выявлении самого характерного симптома заболевания.
Таковым Елена Самышина назвала так называемый “эффект матового стекла”, который может выявить, в первую очередь, компьютерная томография. КТ-исследование, по мнению отечественного эксперта, является “основным диагностическим критерием”. Примечательно, что распространенное в настоящее время определение наличия COVID-19 исключительно специализированным тестированием кандидат медицинских наук считает недостаточно исчерпывающим методом.

Также медик пояснила, упомянутый ей вид диагностики помогает выявить одну из четырех стадий пневмонии. При первых двух, в частности, пациент может быть оставлен на амбулаторное лечение дома, а при третьей и четвертой госпитализация в стационар является необходимым мероприятием. Резюмируя свои рекомендации, Самышина информировала, что в столице РФ сейчас развернуто более 40 КТ-центров, работающих в режиме “24/7”.



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