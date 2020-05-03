 

В продаже появился антигеймерский спрей на основе чеснока

03.05.2020, 18:09, Разное

О сильной зависимости любителей видеоигр говорят многие пользователи в мире. В продаже появился антигеймерский спрей, не дающий злоупотреблять играми.
За минувшие годы на планете появилось большое количество геймеров. Они не только проходят миссии в компьютерных играх, но приобретают различные специализированные товары, в том числе кресла, наушники, кроссовки и не только. Недавно в продаже появился антигеймерский спрей, который выводит заядлого игрока из его привычного состояния.

В состав продукта входят уксус, эссенция дуриана, чеснока, черная молотая соль, эфирные масла пачули. У спрея очень сильный запах, но пока еще не известно, как процесс распыления способен отвадить геймера от игры. В настоящий момент обзавестись инновацией невозможно, потому как на сайте реализующего его канадского интернет-казино такого товара нет. Аналитики не исключили, что новинки просто не существует, а новость о ней опубликовали ради обычной рекламы.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.04 / Коронавирус: СМИ связывают эпидемию с лабораторией в Ухане. Можно ли этому верить?

06.04 / Игоря Николаева выписывают из больницы в Коммунарке

17.04 / Елена Малышева объяснила, отчего назвала коронавирус «чудом»

29.03 / Коронавирусные хроники

27.04 / Скандалы: По сценарию «Соловья»?

11.04 / Коронавирусные хроники

08.04 / Опубликованы итоги тестов новой SoC Kirin 985

04.04 / Honor в «месяц изоляции» станет бесплатно забирать в ремонт технику из дома клиента

04.04 / В Самоизе

27.03 / Xiaomi улучшила фирменное приложение Mi Camera

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска