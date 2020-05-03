В продаже появился антигеймерский спрей на основе чеснока

03.05.2020, 18:09, Разное

О сильной зависимости любителей видеоигр говорят многие пользователи в мире. В продаже появился антигеймерский спрей, не дающий злоупотреблять играми.

За минувшие годы на планете появилось большое количество геймеров. Они не только проходят миссии в компьютерных играх, но приобретают различные специализированные товары, в том числе кресла, наушники, кроссовки и не только. Недавно в продаже появился антигеймерский спрей, который выводит заядлого игрока из его привычного состояния.

В состав продукта входят уксус, эссенция дуриана, чеснока, черная молотая соль, эфирные масла пачули. У спрея очень сильный запах, но пока еще не известно, как процесс распыления способен отвадить геймера от игры. В настоящий момент обзавестись инновацией невозможно, потому как на сайте реализующего его канадского интернет-казино такого товара нет. Аналитики не исключили, что новинки просто не существует, а новость о ней опубликовали ради обычной рекламы.