Помпео заявил о наличии у США доказательств сокрытия Китаем информации о COVID

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03.05.2020, 18:08, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил о наличии у США доказательств того, что Китай якобы намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса.

«Мы можем подтвердить, что Коммунистическая партия Китая делала все, чтобы мир не узнал своевременно о том, что происходило. Есть много доказательств этого, некоторые доступны публично», – передает РИА «Новости» слова Помпео со ссылкой на телеканал ABC.

По его словам, власти Китая «пытались заглушить» тех, кто пытался сообщить о реальной ситуации в городе Ухань, где и произошла вспышка новой коронавирусной инфекции. Политик обвинил Китай в проведении «классической коммунистической кампании по дезинформации».

«Президент Трамп ясно дал понять, что мы намерены привлечь виновных в этом к ответственности, и мы сделаем это в свое время», – подытожил Помпео.

Напомним, ранее Помпео пообещал наказать Китай за сокрытие сведений о коронавирусе, заявив в телеэфире, что власти Китая пытались скрыть часть информации о распространении коронавируса.

Позже США уже начали расследование связи университетов Техаса с лабораторией в Ухане, откуда пошло распространение коронавируса.



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