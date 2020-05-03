Психолог Ирина Тарасова встала на защиту Регины Тодоренко

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03.05.2020, 17:53, Разное

Ирина Тарасова, психолог, стала на защиту Регины Тодоренко, которая довольно резко прокомментировала семейный скандал Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. Ведущая подвергла критике актрису, и ее слова спровоцировали травлю.
Некоторые коллеги Регины Тодоренко встали на ее защиту. Ирина Тарасова, семейный психолог, решила оценить ситуацию, как независимый эксперт и заявила, Регина Тодоренко в некоторой мере оказалась права, сообщив правду. Специалист объяснила, телеведущая имела в виду, что женщине, которая страдает от рукоприкладства супруга, не следует рассказывать все на камеру, а она должна немедленно уходить от него.

С точки зрения профессионала психологу показалась очень странной травля Регины Тодоренко, которая правильно оценила положение в обществе. Суть ее слов заключалась лишь в том, что необходимо оставить насильника. Эксперт советует женщинам, столкнувшимся с рукоприкладством родного человека, прислушаться к ведущей и, вместо жалоб, начинать немедленно принимать решения и никогда не возвращаться к супругу-тирану.



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