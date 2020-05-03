 

“Мозг не отфотошопишь”: Ксения Собчак раскритиковала звезд за прямые эфиры

03.05.2020, 17:53, Разное

Ксения Собчак подвергла критике отечественных знаменитостей за проводимые ими прямые эфиры в социальных сетях. Телеведущая считает их “недалекими” в умственном плане людьми.
Когда Россию накрыла пандемия коронавируса и почти все знаменитости ушли в самоизоляцию, Ксения Собчак принялась критиковать их в отдельных моментах. На этот раз супруга режиссера Константина Богомолова высмеяла такой формат общения звезд с поклонниками, как прямые эфиры в социальных сетях. Звезда отметила, артистам не стоило заниматься этим, потому как они выставляют себя с негативной стороны.

По мнению Ксении Собчак, прежде ее коллеги пытались демонстрировать себя в Instagram и прочих порталах только с лучшей стороны, показывая красивую внешность, но теперь все изменилось, и в онлайн-трансляции всплывает правдивая и неприятная сущность знаменитостей. Карантин Ксения Собчак назвала полезным, так как он продемонстрировал, что люди переоценивают собственную «интересность». Ведущая и бывший претендент на пост президента РФ призвала артистов тщательнее готовиться к прямым эфирам и уделять больше времени развитию интеллекта, ведь “мозг – не ягодицы, его не отфотошопишь”.



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