Патриарх Кирилл поблагодарил врачей и волонтеров за труд во время пандемии коронавируса

03.05.2020, 17:53, Разное

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказал слова благодарности врачам и волонтерам, усердно трудящимся в непростой период пандемии коронавируса. Благодарственные слова предстоятеля Русской церкви были произнесены в ходе проповеди, завершающей богослужение в храме.

По словам первосвященника православной церкви, медики и добровольцы, находящиеся “на переднем крае борьбы с болезнью”, ежедневно являются воплощением подлинного героизма и верности своему призванию. Такие качества вызывают чувства искреннего восхищения как у самого патриарха, так и у представляемых им церковнослужителей православного духовенства. Кроме того, патриарх Кирилл благодарно отметил помощь меценатов и спонсорских организаций, оказывающих такую необходимую материальную помощь церкви, объективно лишенной в период пандемии традиционной финансовой поддержки мирян.

Священник подчеркнул, он разделяет боль многих миллионов православных, жаждущих приобщиться к Святым Христовым тайнам, но из-за опасности заражения лишенных возможности “переступить порог родного храма”. Завершая проповедь, патриарх Кирилл призвал мирян, невзирая на сложную ситуацию, сохранить “душевный мир, спокойствие и рассудительность”. Склонность же к возмущению, проявлению ненависти и, тем более, посыланию проклятий в чей бы то ни было адрес он назвал “немыслимым для христианина”. Полный текст проповеди размещен на ресурсе сайта Русской православной церкви.