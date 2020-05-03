 

Патриарх Кирилл поблагодарил врачей и волонтеров за труд во время пандемии коронавируса

03.05.2020, 17:53, Разное

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказал слова благодарности врачам и волонтерам, усердно трудящимся в непростой период пандемии коронавируса. Благодарственные слова предстоятеля Русской церкви были произнесены в ходе проповеди, завершающей богослужение в храме.
По словам первосвященника православной церкви, медики и добровольцы, находящиеся “на переднем крае борьбы с болезнью”, ежедневно являются воплощением подлинного героизма и верности своему призванию. Такие качества вызывают чувства искреннего восхищения как у самого патриарха, так и у представляемых им церковнослужителей православного духовенства. Кроме того, патриарх Кирилл благодарно отметил помощь меценатов и спонсорских организаций, оказывающих такую необходимую материальную помощь церкви, объективно лишенной в период пандемии традиционной финансовой поддержки мирян.

Священник подчеркнул, он разделяет боль многих миллионов православных, жаждущих приобщиться к Святым Христовым тайнам, но из-за опасности заражения лишенных возможности “переступить порог родного храма”. Завершая проповедь, патриарх Кирилл призвал мирян, невзирая на сложную ситуацию, сохранить “душевный мир, спокойствие и рассудительность”. Склонность же к возмущению, проявлению ненависти и, тем более, посыланию проклятий в чей бы то ни было адрес он назвал “немыслимым для христианина”. Полный текст проповеди размещен на ресурсе сайта Русской православной церкви.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.04 / Мнение: Ливия. Химическое оружие

25.03 / Мнение: О разборах писем

05.04 / Скандалы: Иркутская история

18.04 / В центре Санкт-Петербурга Hyundai Solaris пробил ограждение и едва не упал в реку

03.04 / Мнение: Анализ криминальной обстановки в Крыму в 2019 году

20.04 / Личное: Смерть на лавочке: а вы не знали?!

28.04 / Мнение: Принципы организации питания на самоизоляции

07.04 / «К нам приехал папа Игорь, дорогой»: Юлия Проскурякова показала встречу Николаева после больницы

03.05 / Секретарь премьер-министра рассказал о самочувствии заразившегося коронавирусом Михаила Мишустина

09.04 / В КНР вышел первый в мире маршрутизатор с Wi-Fi 6+ за $32

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска