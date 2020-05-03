На вывесившего советский флаг жителя Одесской области завели уголовное дело

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03.05.2020, 17:48, Новости дня

Украинские правоохранители завели уголовное дело на мужчину, который вывесил у себя на доме советский флаг, информирует пресс-служба управления полиции в Одесской области.

«1 мая 52-летний житель одного из сел района на крыше собственного дома вывесил красный флаг с запрещенной украинским законодательством коммунистической символикой. Мужчина объяснил, что таким образом пытался отметить Международный день труда. Флаг полицейские у правонарушителя изъяли, а сведения по данному факту внесли в единый реестр досудебных расследований», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сайт ведомства.

На данный момент правоохранители проводят расследование по факту изготовления и пропаганды коммунистической символики. За нарушение жителю Одесского региона грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, с 2015 года на Украине действует закон «об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганда советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.

Ранее Институт национальной памяти Украины принял решение переформатировать музей советского писателя Николая Островского в Шепетовке в музей пропаганды.

Напомним, на Украине в этом году отказались праздновать День Победы.



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