Стало известно, какой свой снимок Меган Маркл и принц Гарри любят больше всего

03.05.2020, 17:43, Разное

Меган Маркл и принц Гарри, как и другие члены британской королевской семьи — обладатели тысяч и тысяч фотографий, герои сотен снимков папарацци. И если их официальные портреты — авторства Алексея Любомирского или другого фотографа — создаются при тщательной подготовке и в комфортных для них условиях, то этого совсем нельзя сказать о фотографиях , которые появляются после выходов Меган и Гарри в свет. Впрочем, и в таких случаях иногда свет, цвет и просто обстановка складываются таким образом, что получается отличный кадр. Именно таким стал снимок пары, сделанный во время их посещения церемонии Endeavour Awards в марте этого года. Дождь, он держит зонт над ее головой, они улыбаются друг другу и не обращают внимания на сотни людей кругом.

То самое фото Меган Маркл и принца Гарри

Я пообщался с людьми из их команды, и узнал, что они очень обрадовались, когда увидели этот снимок и постоянно о нем говорят,

— рассказал изданию Daily Mail королевский фотограф (то есть репортер, официально сертифицированный для того, чтобы проводить съемку королевских особ) Самир Хуссейн. Он также отметил, что такое фото как это — одно на миллион. И дело не столько в эстетической составляющей кадра, сколько в том, что все обстоятельства во время щлчка затвора камеры сложились в пользу Самира:

Все элементы, о которых мечтает любой фотограф, здесь сложились воедино: идеальное время кадра, символизм жестов и отличная работа заднего плана. Я очень горжусь этим снимком.

Самир Хуссейн в окружении своих работ

В восторге от этого фото и пользователи соцсетей, по признанию которых снимок Хуссейна похож на постер потрясающей мелодрамы о любви, а никак не на фото, сделанное на бегу. “Такое ощущение, словно этот кадр сделан в фотошопе”, пишут пользователи в соцсетях Самира. “А можно, меня также повсюду будет преследовать дождь и искусственное освещение, чтобы я могла выглядеть также”, — вторят им другие комментаторы.

Единственная ложка дегтя в этих похвалах фотографу — отсутствие возможности для Самира сделать еще один такой кадр. Ведь в этом году Меган Маркл и принц Гарри переехали жить в Америку и отказались от большей части своих королевских обязанностей. По словам Самира, он очень разочарован в том, что в ближайшем будущем ему не доведется снимать герцога и герцогиню Сассекских вновь:

Я был с ними во время турне в Австралию, на Фиджи, в Южную Африку. Мне всегда нравилось снимать их. И я буду очень скучать по этой работе.

Впрочем, Самиру и без этого будет, чем заняться: помимо Меган и Гарри, он часто снимает Кейт Мидлтон и принца Уильяма, а также — многих знаменитостей.

Кейт Миддлтон в объективе Самира, 2014 год Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо, 2019 год