Врач назвал единственный способ спасти Россию от коронавируса

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03.05.2020, 17:40, Разное

Врач призвал к ужесточению карантина. По его мнению, ответственность за нарушение введенных из-за коронавируса ограничительных мер должна быть строже.

Кроме того, он объяснил причину резкого роста числа заболевших в последние дни. По мнению кардиолога, это связано с увеличением количества тестов. Также ухудшение ситуации может быть связано с недостаточной дисциплинированностью граждан, приводит мнение врача пресс-служба Минздрава.

Ужесточить карантин и продлить ограничительные меры, конечно, можно. Вот только что потом делать с огромной армией безработных, оставшихся без средств к существованию, и на какие деньги восстанавливать экономику – об этом уважаемый врач, к сожалению, предпочел умолчать.

А между тем только по официальным данным Россия из-за коронавируса теряет около 100 миллиардов рублей в день. По прогнозу главы Минэкономразвития Максима Решетникова, падение ВВП при текущих ограничительных мерах могут составить до 5% ВВП. ЦБ прогнозирует, что отечественная экономика из-за ограничений в связи с COVID-19 может упасть на 6%.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ограничения с 12 мая можно отменять при улучшении эпидемиологической ситуации. Она не исключила продления карантина до июня.

За последние сутки коронавирус в России выявлен у 10,6 тысячи человек. Общее число зараженных превысило 134 тысячи, из них половина – в Москве. Скончались 1280 человек, более 16 тысяч выздоровели.



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