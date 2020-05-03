 

Родившая Миронова не избавилась от опасного пристрастия

03.05.2020, 17:40, Разное

Мария Миронова уже больше месяца находится на карантине. Недавно она жаловалась, что очень устала находиться дома и с нетерпением ждет поездки в Москву, чтобы встретиться с родными и друзьями. Происходящее в мире актриса назвала фильмом ужасов, а также пожелала самой себе и народу терпения.

Похоже, Миронова уже не верит в свои слова. Судя по публикациям в разделе “Сторис” инстаграм-аккаунта, артистка совсем заскучала на самоизоляции и начала прикладываться к спиртному. На недавнем снимке помимо сытных блюд запечатлена початая бутылка с акцизной маркой, а в бокале – недопитая жидкость красного цвета.

А ведь относительно недавно Мария во второй раз стала мамой. Она признавалась, что планирует кормить грудью своего наследника. Видимо, этого так и не произошло, а актриса не стала избавляться от вредных привычек. Кроме того, Миронову замечали с сигаретой. Например, во время полета в самолете люди видели, как артистка часто ходит курить.

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Публикация от Мария Миронова Менакер (@mariya_mironova_actress) 19 Апр 2020 в 5:02 PDT

Напомним, в марте Мария Миронова была удостоена звания “Народная артистка России”. Сама актриса была удивлена этому и, кажется, усомнилась в том, что достойна такой награды.



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