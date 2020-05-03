Компания Citroen готовит новый кросс-седан C3L

03.05.2020, 17:35, Новости дня

Французский автомобильный гигант Citroen намерен в скором времени выпустить новый седан Citroen C3L для китайского рынка.

Производитель указал, что продажи для остальных стран пока не обсуждаются. Под капотом новинки седана расположился 1,2-литровый двигатель на 114 л.с. мощности с автоматической трансмиссией. Во всех комплектациях ограничились передним приводом. Модель может похвастаться улучшенным клиренсом, обвесами, специальными накладками на арках и бамперах.

Кроме того, новая модель станет альтернативой для C3 XR, который уже доступен на китайском рынке. Что касается предстоящей новинки седана, то его продажи состоятся к концу нынешнего года. Разработчики пока не называют никаких деталей о стоимости данного автомобиля на местном рынке.