Диагностику мозга предложено проводить с помощью обоняния

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03.05.2020, 17:35, Новости дня

Ученые создали тест по распознаванию запахов, который предсказывает динамику выздоровления пациента с тяжелой черепно-мозговой травмой.

Во время нового исследования специалисты использовали особые свойства мозга для прогнозирования выживаемости пациента с черепно-мозговой травмой. Новый метод ученые испытывали на 43 больных в тяжелом состоянии. Во время эксперимента специалисты давали каждому пациенту ощутить разные запахи, а затем контролировали их дыхание через нос с помощью небольшой трубки. Во время эксперимента ученые обнаружили, что пациенты, которые находились в минимальном сознании, в ответ на запахи вдыхали гораздо меньше воздуха и не различали аромат. Когда пациенты вдыхали воздух без запаха, объем воздуха оказался выше. Это доказывает то, что у человека есть шансы на выздоровление и у него сохраняется часть сознания.

Следующие эксперименты, которые были проведены спустя три года, показали, что 91% пациентов, распознающих запахи, смогли выжить.



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