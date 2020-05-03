Скандалы: Наследница трона уходит в тень

03.05.2020, 17:34, Разное

Дочь Нурсултана Назарбаева перестала быть вторым лицом в Казахстане

Дочь первого президента Казахстана Дарига Назарбаева освобождена от должности спикера Сената – верхней палаты парламента страны. Указ о прекращении её полномочий, в том числе и как законодателя, подписал нынешний президент Касым-Жомарт Токаев. О причинах этого решения в указе не говорится. Дарига Назарбаева в качестве председателя Сената считалась вторым человеком в государстве. Сообщение о смещении Дариги Назарбаевой появилось в нерабочий день, когда в Казахстане отмечаются майские праздники. В связи с пандемией коронавируса в стране сейчас действует чрезвычайное положение, 30 апреля оно было продлено до 11 мая.

Пост спикера Сената Дарига Назарбаева заняла в марте прошлого года, сразу после того, как Нурсултан Назарбаев, которому сейчас 79 лет, объявил, что уходит с поста президента. Назарбаев сейчас возглавляет Совет безопасности Казахстана и считается лидером нации. В твиттере Касым-Жомарт Токаев написал, что благодарит Даригу Назарбаеву «за активную и плодотворную работу на посту спикера Сената».

Д.Н.Назарбаеваға Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының Төрағасы ретінде атқарған белсенді және жемісті жұмысы үшін ризашылығымды білдіремін.

— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) May 2, 2020

С семьей Назарбаевых в последние месяцы были связаны несколько скандалов. В частности, были арестованы несколько особняков в Лондоне стоимостью более 100 миллионов долларов, которые принадлежат самой Дариге Назарбаевой, ее старшему сыну Нурали Алиеву и его жене Аиде. Арест недвижимости был произведен на основании принятого в Великобритании закона «О необоснованном богатстве». По мнению следователей британского Национального агентства по борьбе с преступностью, дома были куплены на преступные доходы бывшего мужа Дариги Назарбаевой Рахата Алиева. Доказать это в суде не удалось, но имена Дариги Назарбаевой и Нурали Алиева как владельцев особняков в ходе разбирательства были раскрыты, несмотря на их протесты.

Скандалы, связанные с Даригой, создали вокруг нее негативный информационный фон

Младший сын Дариги Назарбаевой Айсултан, который живет в Лондоне, заявил в феврале, что знает «о колоссальных коррупционных схемах, с большим участием России и «Газпрома», внутри правящего семейного клана Назарбаевых, в которых прежде всего замешана его мать». После чего попросил в Великобритании политического убежища. В октябре 2019 года Айсултан Назарбаев приговаривался в Великобритании к условному сроку за нападение в июне того же года на полицейских в Лондоне. Он укусил полицейского за руку, когда тот пытался задержать его при якобы попытке самоубийства. Айсултан Назарбаев также публично заявлял, что Нурсултан не его дед, а родной отец. Министр информации Даурен Абаев в ответ открыто признал, что у внука елбасы проблемы с наркотиками.

Директор казахстанской консалтинговой неправительственной организации «Группа оценки рисков», соучредитель «Альянса аналитических организаций Казахстана» политолог Досым Сатпаев считает, что причина прекращения сенаторских полномочий Дариги Назарбаевой в любом случае связана с нынешним положением Нурсултана Назарбаева.

– Это очень важное событие с точки зрения баланса во внутриполитической элите Казахстана. Потому что позиция спикера Сената – ключевая. В рамках Конституции Казахстана это второй человек после президента. Решение убрать Даригу Назарбаеву вообще из Сената, то есть она сейчас и не спикер Сената, и даже не сенатор, вызвало большой резонанс. Казахстан не похож на другие страны Центральной Азии именно потому, что здесь кулуарная политика доминирует над публичной. Поэтому и происходит такая внутриэлитная возня. Она, естественно, предполагает разные причины принятия решения о смещении Дариги.

Первый вариант: смещение Дариги Назарбаевой могло быть согласовано с Нурсултаном Назарбаевым, который является пожизненным председателем Совета безопасности, имеет статус лидера нации. Если это так, то выходит, что он, возможно, наметил Дариге другую позицию в системе. Может быть, в преддверии парламентских выборов и так далее. Она в начале 2000-х годов уже участвовала в создании политической партии. Либо Назарбаев решил выбрать другого преемника с учетом последних событий вокруг Дариги. Информационные скандалы, скандальные посты ее младшего сына, все эти непонятные судебные процессы по поводу недвижимости в Великобритании, которая принадлежит Дариге Назарбаевой и ее другому сыну, – все это создало нехороший, негативный информационный фон вокруг нее. И Назарбаев решил Даригу отодвинуть. Это первый вариант.

Второй вариант: первый президент Нурсултан Назарбаев начинает терять свою дееспособность как политический игрок. Он человек в возрасте. В этом году, особенно с начала года, было много разговоров и слухов о его здоровье и так далее. Если это связано с проблемами у первого президента, то тогда, по сути, это событие является результатом усиливающейся внутриэлитной борьбы за власть. И в этом плане действующий президент Токаев, возможно, решил сыграть на опережение и нейтрализовать одного из своих главных соперников.

Назарбаев мог решить, что Дарига на роль преемника не подходит. Или он ослаб как политик

Оба варианта завязаны именно на личности первого президента, на личности Нурсултана Назарбаева. Если он сейчас ослаб, то тогда мы видим попытку нейтрализации Дариги Назарбаевой в качестве политического игрока. Если он до сих пор держит ситуацию под контролем и все это сделано по его согласию, то, скорее всего, возможно, либо он Даригу Назарбаеву хочет видеть в другом качестве, либо он все-таки посчитал, что она не подходит на роль преемника.

– А Дарига Назарбаева пользуется хоть какой-то популярностью в народе?

– Во внутриказахстанской политической элите нет ни одного человека, который пользовался бы большой популярностью в обществе. В этом нет ничего удивительного. В авторитарных системах представители власти не избираются по-честному. Поэтому электоральной легитимности у них никогда не было. И говорить о том, что внутри элиты кто-то очень популярен, а кто-то менее популярен в обществе, я бы не стал.

Был когда-то в свое время популярный представитель элиты в лице Имангали Тасмагамбетова (бывший премьер, бывший посол в России. – РС). Это один из очень немногих политиков Казахстана, которого простые казахстанцы уважали и считали более-менее адекватным государственным деятелем. Но сейчас его тоже отодвинули на периферию. Он фактически ушел на пенсию. А если говорить о Дариге Назарбаевой и о других членах семьи первого президента, то, естественно, их авторитет, популярность не только внутри общества, но и даже внутри политической элиты не очень высоки. Это, кстати, является дополнительным фактором в пользу Токаева. Потому что когда не было Токаева в качестве президента, сама элита не знала, на кого делать ставку, – были только Нурсултан Назарбаев и его окружение.

Сейчас появился Токаев. И возможно, в попытке сделать на кого-то ставку часть политической элиты и бизнес-элиты Казахстана захочет встать на сторону Токаева. Для того, чтобы следующим руководителем страны не стал кто-то из членов семьи первого президента.

– Есть какие-то подтвержденные данные о состоянии здоровья Нурсултана Назарбаева? Он часто появляется на публике?

Действия в отношении Дариги напрямую связаны с положением Нурсултана Назарбаева

– В начале года слухи о его плохом здоровье усилились, потому что был период времени, когда Назарбаев исчез из информационного поля. Его последнее появление на публике было во время его визита в Россию в начале марта. Такой был неожиданный рабочий визит, он встречался с Путиным. Потом в Казахстане ввели карантин. И на какой-то период времени Назарбаев исчез из поля зрения. Это связывали с карантином. Человек в возрасте, понятно, что его старались оградить от большого количества людей. Но когда появились эти слухи, он провел заседание Совета безопасности. Всем показали, что, в принципе, он жив и здоров. Но опять же, показать-то показали, но все хорошо понимают, что время Назарбаева уже заканчивается. Это, я думаю, и заставляет многих в элите сейчас лихорадочно и судорожно принимать решение по поводу того, на кого делать ставку в будущем. Я думаю, что все-таки большинство сделает ставку в пользу Токаева. Это выбор не между хорошим Токаевым и кем-то плохим из окружения Назарбаева. Это выбор между плохим вариантом и очень плохим, я бы так сказал.

– В Казахстане действует чрезвычайное положение, связанное с пандемией коронавируса. Можно ли предположить, что Токаев воспользовался именно этим моментом, чтобы сделать решительный ход?

– На это многие обратили внимание. И многие обратили внимание, что решение сместить Даригу было принято в праздничные дни. Токаев как действующий президент в рамках ЧП имеет больше полномочий с точки зрения контроля госаппарата, силовых структур и так далее. Я не исключаю, что это могло также быть одной из причин – почему сейчас решили это сделать.

Но нужно учитывать, что недавно и сама Дарига Назарбаева стала очень активно вести информационную работу. Чуть ли не каждую неделю были ее комментарии, выступления на разные темы – от коронавируса до экономики, «наездов» на отдельных представителей бизнеса и так далее. Более того, она недавно даже решила обратиться в Конституционный совет с запросом. И это тоже, я думаю, многих насторожило. Многие посчитали, что она, возможно, сейчас пытается поднять вопрос расширения полномочий Сената. Нельзя исключать, что это тоже было причиной, почему было решено сыграть против нее.

Но еще раз повторю – действия в отношении Дариги напрямую связаны с положением первого президента. Его ослабление автоматически снижает ее возможности играть в будущем в серьезную игру, а сохранение им власти позволяет Дариге Назарбаевой рассчитывать на какое-то будущее. Но не слишком долгое. Потому что с уходом Назарбаева перспективы членов семьи довольно туманны. Посмотрите, как это было в Узбекистане и в других странах Центральной Азии.

Андрей Шароградский