В Воронежской области 11-летняя девочка забеременела от сводного брата

03.05.2020, 17:30, Разное

В одном из сел Воронежской области в семье с приемными детьми 11-летняя девочка забеременела от сводного брата. Дело расследуют местные следователи, а эксперты считают, что в произошедшем виноваты не только органы опеки и родители.

В семье – восемь приемных детей и трое своих. Их мать ранее трудилась в сельской администрации, в 2012 году она взяла на воспитание девочку, в 2017 году подростка, которому тогда было 12 лет. Оформляла документы на детей знакомая женщины, которая работает в органах опеки, а матери якобы нужны были только деньги, выдаваемые государством на воспитанников. Соседи утверждают, за детьми почти не следили, и они проводили время, как хотели. Сейчас 11-летней девочке уже поздно делать аборт, ее беременность выявили во время планового медицинского осмотра, на который повела ее мать. Женщина говорит, «в положении» дочь оказалась, так как спала с братом в одной кровати из-за отсутствия достаточного количества спальных мест.

В СК по Воронежской области отметили, органы опеки плохо проверили условия жизни будущей матери, что в дальнейшем привело к нарушению ее интересов и прав: совершению против нее противоправных действий. Помимо того, следователям удалось выяснить, в конце прошлого года работник органа опеки составил фиктивный акт касательно проверки жилищных условий девочки и соблюдения ее прав, а также исполнения опекуном требований по отношению к ребенку. Против недобросовестного сотрудника правоохранители открыли уголовное дело по двум статьям.

Глава соццентра Святителя Тихона Александр Гезалов попросил не обвинять во всем опеку и мать. По его словам, у взятых из детских домов детей свое восприятие взрослых, о теме секса они осведомлены, а новых родителей часто воспринимают как обслуживающий персонал. Врачи заявили, организм 11-летней девочки еще не готов к беременности, и данный процесс протекает с осложнениями, нередко новорожденный требует помощи медиков.