Эпидемиолог Минздрава объяснил разную тяжесть протекания коронавируса

03.05.2020, 17:30, Разное

Эпидемиолог Минздрава и академик РАН Николай Брико объяснил различную тяжесть протекания коронавируса у разных людей. Он также выделил главные факторы, усугубляющие заболевание.

Заражение COVID-19 происходит по чётко установленному сценарию, но сама болезнь развивается индивидуально. Некоторые пациенты не испытывают абсолютно никого дискомфорта и выздоравливают самостоятельно, а некоторым требуется срочная медицинская помощь. Николай Брико отметил, всё зависит исключительно от индивидуальных особенностей организма человека. Также очень важную роль в тяжести заболевания играют хронические недуги. Таким образом, чем у человека их больше, тем ему сложнее бороться с коронавирусной инфекцией. Не последнюю роль играет генетика, передает интернет-издание РИА Новости.

Помимо генетической предрасположенности или хронических заболеваний, академик объяснил и важность своевременного обращения за помощью. В случае, когда у человека диагностирован коронавирус на ранней стадии, есть возможность предотвратить неприятные осложнения в виде пневмонии. Именно поэтому эксперт настоятельно рекомендовал всем придерживаться правил личной гигиены и в случае появления первых симптомов незамедлительно обращаться за помощью к специалистам.