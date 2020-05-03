 

Дмитрий Песков: “Владимиру Путину придётся ещё какое-то время жить в условиях ограничений”

03.05.2020, 17:30, Разное

Дмитрий Песков пояснил во время выступления в телевизионном эфире о том, что Владимиру Путину придётся ещё какое-то время жить в условиях ограничений. Из-за пандемии коронавируса глава государства вынужден изменить свой привычный распорядок дня.
Пресс-секретарь пояснил о работе президента и подчеркнул, Владимиру Путину, как и многим другим жителям России, приходится выполнять свои обязанности в новых реалиях. Дмитрий Песков подчеркнул, пока глава страны вынужден продолжить деятельность в таком режиме, и когда ограничения будут сняты, ясности нет. Нужно понимать, эпидемиологическая угроза не исчезнет мгновенно, а потому отменить специальные меры предосторожности в одну ночь не представляется возможным. Всем людям придётся жить и функционировать некоторое время в нынешних условиях, в том числе и главе государства.

Недавно стало известно, несмотря на принимаемые в правительстве меры предосторожности, Михаил Мишустин не смог избежать инфицирования COVID-19. Об этом премьер-министр проинформировал главу государства лично. Глава кабмина заявил, невзирая на положительный тест, он намерен продолжить выполнять обязанности в режиме самоизоляции, работая с документацией и связываясь с членами правительства по телефону.



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