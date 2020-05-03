Врач Сергей Дорофеев назвал способ разорвать в России цепь заражений коронавирусом

03.05.2020, 17:09, Разное

Обезопасить население и уменьшить численность новых заражений коронавирусом поможет введение масочного режима. Такое заявление сделал отечественный врач Сергей Дорофеев, поскольку уверен, это единственный способ разорвать цепь инфицирования.

По словам заслуженного врача России, людям, в первую очередь, необходимо думать о себе и своих родных. Человек может не заболеть, но перенести коронавирус родственникам. В связи с этим Сергей Дорофеев предложил ввести в стране массовый масочный режим, как в КНР, и ужесточить меры ограничения. Медик отметил, действующая ситуация может привести к принудительной изоляции и денежным штрафам в случае нежелания граждан РФ проявлять обычную сознательность. «Маски самая простая мера, которая влияет на распространение вируса», – подчеркнул Дорофеев. Между тем, соответствующий режим действует во многих субъектах страны, а с 12 мая заработает в Московской области.

Четвертый день подряд РФ обновляет антирекорд по суточному увеличению новых эпизодов коронавируса нового типа. В оперативном штабе сообщили, что количество заболевших лиц стало больше на 10,6 тысячи человек. Лидирует по заболеваемости столица – больше 68,6 тысячи пострадавших. До 11 мая ее жители должны придерживаться режима самоизоляции, в штабе сообщили, что в мегаполисе удается сократить риск продвижения инфекции, не допуская тяжелых последствий вируса у заболевших людей.

Оперативный штаб заработал в РФ в январе, его руководителем является вице-премьер Татьяна Голикова. Первые случаи инфекции зафиксировали в Тюмени и Чите в конце первого месяца 2020-го. После обнародования первой полногеномной последовательности Covid-19 научный центр «Вектор» создал два диагностических набора ПЦР, позже их начали поставлять в областные лаборатории. В марте Татьяна Голикова отметила, что в РФ начали изготовлять до 100 000 тест-систем по обнаружению коронавируса в сутки.