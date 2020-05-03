Никита Михалков назвал “цензурой” снятие очередного выпуска передачи “Бесогон ТВ” с эфира

03.05.2020, 17:09, Разное

1 мая в эфире телеканала “Россия 24” показали новый выпуск передачи “Бесогон ТВ” под названием “У кого в кармане государство”. Как позже пояснил её автор Никита Михалков, эту серию сняли с эфира, отказав в повторных показах, что, по его мнению, указывает на цензуру.

В очередной серии авторского проекта, режиссёр постарался разобраться, как изменится мир после окончания эпидемии коронавируса. Немалую роль в рассказе Никита Михалков уделил основателю компании Microsoft и его проекту по чипированию жителей планеты. После премьерного показа, как считает создатель передачи, он столкнулся с цензурой. Ранее подобное также происходило, в частности в 2015 и 2018 году, но проблемы успешно решались, и материал доходил до зрителя, теперь же происходящее сильно беспокоит кинодеятеля. При этом он отметил, за созданные выпуски руководство телекомпании не выплачивало ему гонорары, все они создавались исключительно силами съёмочной команды.

В финале обращения к зрителям, Никита Михалков подчеркнул, что все люди обязаны нести ответственность за сказанное и написанное, и не должно быть неприкосновенных. В данном же случае произошло обратное. Тем не менее, сложившиеся обстоятельства демонстрируют – оказывается есть исключения, но по какой причине это произошло, журналист предложил аудитории разобраться самостоятельно. Также он отметил, пока у него нет ответа, когда и где может быть продолжен показ очередных выпусков передачи “Бесогон ТВ”.