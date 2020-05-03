Ученые: В Млечном Пути впервые обнаружен загадочный всплеск излучения

03.05.2020, 17:09, Разное

Астрономам удалось зафиксировать импульс нескольких радиоволн, источником которого является магнитар SGR 1935+2154, расположенный в 30 000 световых лет от Земли. Ученые считают, что благодаря открытию смогут узнать новую информацию о быстрых радиовсплесках – феномене, чья природа по-прежнему остается загадкой.

Процесс был зафиксирован в конце прошлого месяца благодаря канадскому радиотелескопу CHIME. К слову, в случае обнаружения подобного сигнала из другой галактики, его бы классифицировали в качестве FRB. Помимо радиовсплеска, исследователи отметили и вспышку рентгеновских лучей, подтверждающих связь феномена и активности магнитаров. Ранее обнаруженные FRB являлись внегалактическими, а SGR 1935+2154 стал первым вероятным источником радиовсплеска в родной галактике землян – Млечном Пути.

Такие объекты способны генерировать более мощную вспышку радиоизлучения, подчеркивают эксперты. Впрочем, следующей задачей астрономов является подтверждение связи SGR 1935+2154 с радиовсплесками по анализу спектра – это поможет определить сходство с остальными FRB.