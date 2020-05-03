У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,9
03.05.2020, 17:05, Новости дня
Днем 3 мая у южного побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 5,9. Об этом сообщается на сайте Геологической службы США.
Очаг землетрясения находился на глубине около 10 км приблизительно в 140 км от Фукуэ – самого южного острова архипелага Гото, относящегося к префектуре Нагасаки.
Спустя 15 минут после первых толчков были зафиксированы афтершоки магнитудой 5,0.
Угрозы для побережья Японии землетрясение не представляло.
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