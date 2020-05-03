У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,9

03.05.2020, 17:05, Новости дня

Днем 3 мая у южного побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 5,9. Об этом сообщается на сайте Геологической службы США.

Очаг землетрясения находился на глубине около 10 км приблизительно в 140 км от Фукуэ – самого южного острова архипелага Гото, относящегося к префектуре Нагасаки.

Спустя 15 минут после первых толчков были зафиксированы афтершоки магнитудой 5,0.

Угрозы для побережья Японии землетрясение не представляло.