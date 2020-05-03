Правительство Австралии финансировало опасные опыты с летучими мышами, которые проводили китайские ученые – СМИ

03.05.2020, 17:05, Новости дня

Исследование коронавирусов подковоносых летучих мышей, один из вариантов которых на 96% совпадает по структуре со смертоносным SARS-CoV-2, проводилось специалистами Уханьского института вирусологии совместно с Австралийской лабораторией здоровья животных (CSIRO). Об этом 2 мая написало британское издание Daily Telegraph со ссылкой на собственные источники и материалы сообщества разведок пяти западных стран – США, Австралии, Канады, Великобритании и Новой Зеландии (их альянс известен как Five Eyes).

В 2006 году ведущий эксперт в области патологий летучих мышей Ши Чжэнли несколько месяцев работала в CSIRO как приглашенный сотрудник, выяснило издание.

Затем австралийское правительство финансировало совместные проекты ученых двух стран, в том числе направленные на модификацию коронавирусов, утверждают представители Five Eyes. В частности, ученый из Уханя Пэн Чжоу в 2011–2014 годах неоднократно возил в Австралию живых диких летучих мышей, где над ними ставили эксперименты в лаборатории наивысшего, четвертого уровня биобезопасности.

Подобные исследования США в 2015 году признали крайне опасными и запретили на своей территории. Ши Чжэнли и соавторы доказали, что заражение человека коронавирусом типа SARS теоретически может происходить напрямую от подковоносов.

У разведсообщества вызывает вопрос соответствие уханьской лаборатории наивысшим требованиям безопасности. При этом западная разведка дает примерно 5% на то, что коронавирус SARS-CoV-2 случайно просочился из института и стал причиной массовой вспышки.

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11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 3,44 млн человек, из них более 244 тыс. умерли.

16 апреля американский телеканал Fox News со ссылкой на несколько источников, знакомых с решениями властей Китая и видевших соответствующие документы, сообщил, что “нулевым пациентом” с коронавирусом был сотрудник уханьской лаборатории. Документы, с которыми ознакомились собеседники Fox News, подробно описывают, как врачи в лаборатории пытались сдержать распространение вируса на ранних этапах. При этом источники телеканала заявили, что на уханьском рынке животных и морепродуктов “Хуанань”, который называли возможным источником вируса, никогда не продавали летучих мышей, и предполагают, что китайские власти специально выдумали эту версию, чтобы отвести подозрение от лаборатории.

В МИД Китая заявили, что версия об утечке коронавируса из лаборатории Уханя не имеет под собой никаких доказательств.

Президент США Дональд Трамп говорил, что Штаты “изучат эту ужасную ситуацию”. Разведывательное сообщество США заявило 30 апреля, что коронавирус SARS-CoV-2 не был искусственно создан или модифицирован.

Ученые полагают, что в цепочке передачи вируса SARS-CoV-2 были задействованы дикие животные. По данным Всемирной организации здравоохранения, природным резервуаром SARS-CoV-2, наиболее вероятно, являются летучие мыши, а передача вируса людям, скорее всего, произошла через другое промежуточное животное – домашнее, дикое или одомашненное, которое пока не идентифицировано.