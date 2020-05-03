 

Гидрометцентр предупредил об ухудшении погоды в Киеве. Ожидаются гроза, град и шквалы до 24 м/с

03.05.2020, 17:05, Новости дня

В ближайший час в Киеве существенно ухудшится погода, сообщила пресс-служба столичной горгосадминистрации.

На сайте украинского Гидрометцентра говорится, что в столице ожидаются гроза, град размером 6–19 мм и порывы ветра скоростью 15–24 м/с.

КГГА призвала жителей Киева закрыть окна, а также убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.

“Если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев. В случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии”, – сказано в сообщении.

Также столичные власти просят граждан не парковать транспорт и не находиться возле больших деревьев, в особенности тополей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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