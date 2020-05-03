Найдена связь между качеством мышц и риском болезней сердца

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03.05.2020, 16:58, Разное

Мужчины, у которых в среднем возрасте хорошо развиты мышцы, реже страдают от болезней сердца в будущем. Работает ли подобное правило и для женщин, должны показать будущие исследования. Новые данные были опубликованы в журнале Epidemiology & Community Health.

Ученые проанализировали часть данных длительного исследования ATTICA, которое началось в 2001 году и до сих пор продолжается в Греции. Участники этого исследования проходили медицинское обследование в 2001 году, и далее через 5 и 10 лет.

Авторы нового исследования фокусировались на состоянии мышц и здоровье людей, которые были старше 55 лет во время медицинского обследования в 2012 году.

Ученые рассчитали общую мышечную массу каждого участника в начале исследования (то есть, в возрасте около 45 лет). Далее они посмотрели, появились ли у этих людей заболевания сердца в течение первых 10 лет. Болезни сердца развились примерно у 27% участников: у мужчин в 6 раз чаще, чем у женщин.

Ученые обнаружили, что чем выше мышечная масса была в начале исследования, тем меньше был риск развития болезней сердца в течение 10 лет. Эта связь не зависела от диеты и уровня физической активности. Но им не удалось обнаружить такую связь для женщин. Ученые считают, что это связано с тем, что у женщин в исследовании было в принципе меньше болезней сердца. Дело в том, что пик заболеваемости для женщин приходится на более поздний возраст.

У мужчин с относительно более развитой мускулатурой риск развития болезней сердца был на 81% ниже, чем у участников с низкой мышечной массой.

Это исследование не демонстрирует, что развитые мышцы оказывают прямое влияние на предупреждение болезней сердца. Оно демонстрирует только, что эти явления связаны. Также научная работа не может ответить на вопрос, какая мышечная масса требуется для профилактики.



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