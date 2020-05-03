Врач объяснил суть масочного режима

03.05.2020, 16:55, Новости дня

Введение масочного режима необходимо, чтобы обезопасить людей и снизить количество новых заражений коронавирусом, сообщил заслуженный врач РФ Сергей Дорофеев.

Он призвал всех носить маски и думать прежде всего о себе и своих близких. По словам доктора, человек может не заболеть сам, но принести вирус домой, где передать его родным.

Дорофеев отметил, что для заражения бывает достаточно просто пройти мимо инфицированного коронавирусом. Человек при этом ничего не заподозрит, поскольку у многих болезнь протекает бессимптомно.

"Маски — это самая простая мера, которая может влиять на распространение вируса. Ее необходимо соблюдать", — подчеркнул врач, слова которого приводит РИА Новости.

Медик обратил внимание на то, что в РФ ограничения ужесточают постепенно, тогда как в Китае прибегли к жестким мерам сразу. По его мнению, российские власти пытаются "достучаться" до людей, объяснить им, почему так важно соблюдать установленные правила. Однако если не проявлять элементарную сознательность, можно дождаться, что власть скажет: "Все! Теперь со штрафами, полицией и принудительной изоляцией", убежден Дорофеев.

По данным оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса в РФ на 3 мая, за последние сутки выявлено 10 633 новых случаев заражения, выздоровели 1 626 человек, умерли 58.