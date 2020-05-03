В Арзамасе задержаны двое подозреваемых в жестоком избиении местного жителя

03.05.2020, 16:55, Новости дня

СК РФ по Нижегородской области сообщил о задержании двоих подозреваемых в жестоком избиении жителя Арзамаса. Одному из хулиганов 16, другому 25 лет. Третий несовершеннолетний участник побоища объявлен в розыск.

Инцидент по информации Следственного комитета, произошел 30 апреля на улице Мира. Избиению предшествовал конфликт между 25-летним молодым человеком и 32-летним потерпевшим. Повод для ссоры, как подчеркивают следователи, был малозначителен.

Ранее сообщалось, что в Арзамасе подростки жестоко избили взрослого мужчину — на потерпевшего обрушился град ударов руками и ногами, более того, хулиганы прыгали на голову жертвы, не способной сопротивляться.

Позже пострадавший был доставлен в больницу, где получил необходимую помощь.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц", предусматривающей в качестве наказания до 12 лет лишения свободы.