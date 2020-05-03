 

В Арзамасе задержаны двое подозреваемых в жестоком избиении местного жителя

03.05.2020, 16:55, Новости дня

СК РФ по Нижегородской области сообщил о задержании двоих подозреваемых в жестоком избиении жителя Арзамаса. Одному из хулиганов 16, другому 25 лет. Третий несовершеннолетний участник побоища объявлен в розыск.

Инцидент по информации Следственного комитета, произошел 30 апреля на улице Мира. Избиению предшествовал конфликт между 25-летним молодым человеком и 32-летним потерпевшим. Повод для ссоры, как подчеркивают следователи, был малозначителен.

 

Ранее сообщалось, что в Арзамасе подростки жестоко избили взрослого мужчину — на потерпевшего обрушился град ударов руками и ногами, более того, хулиганы прыгали на голову жертвы, не способной сопротивляться.

Позже пострадавший был доставлен в больницу, где получил необходимую помощь.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц", предусматривающей в качестве наказания до 12 лет лишения свободы.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.04 / В Грузии запретили передвижение легковых автомобилей на пасхальные праздники

10.04 / Раннее начало курения приводит к более сильной зависимости

12.04 / Станции переливания крови в Южно-Сахалинске нужны доноры

01.04 / Глава Калуги посоветовал жителям дезинфицировать руки алкоголем из-за дефицита антисептиков

15.04 / Леонид Рошаль заступился за главврача уфимской РКБ, где выявили очаг коронавируса

24.04 / Rambler направил следствию ходатайство о прекращении дела по Nginx

07.04 / Нефть подорожала в надежде на новое соглашение ОПЕК+

14.04 / Соловьев поставил диагноз редакции The New York Times

19.04 / Роскосмос снизил стоимость пусков ракет на 39%

21.04 / 112 – Киев вернулся в рейтинг городов с самым грязным воздухом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска