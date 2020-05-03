 

Без одежды, но с подушкой: Наталья Андрейченко похвасталась “хулиганскими” фото

03.05.2020, 16:53, Разное

Известная актриса Наталья Андрейченко разместила на своей странице в Instagram оригинальный фотоколлаж, в котором позировала полуобнаженной, прикрыв свою наготу лишь подушкой. Публикация знаменитости вызвала восторженные отзывы подписчиков.
Необычную фотосессию 64-летняя артистка решила приурочить к празднованию своего дня рождения. Стремясь поддержать ставший уже популярным в Сети #pillowchallenge, Наталья Андрейченко сфотографировалась на фоне оранжереи в “компании” с подушкой. Все элементы одеяния на ней состояли из широкого украшения на шее, лёгких шлепанцев и пояса, который, собственно, и удерживал на теле кинозвезды прикрывавший её наготу спальный аксессуар. Снимки хозяйка микроблога сопроводила признанием, что в честь личного праздника решила “немножко похулиганить”.

Фолловеры дружно поздравили актрису с днем рождения и похвалили её внешний вид. “Вам идет!”- оценила оригинальный наряд любимицы одна из поклонниц.



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