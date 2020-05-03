 

Новая версия раскладушки Samsung Galaxy Z Flip получит обновленный дизайн и функции

03.05.2020, 16:53, Разное

Несколько месяцев назад южнокорейская корпорация выпустила раскладушку Galaxy Z Flip. Накануне на просторах интернета были опубликованы первые патентные фотографии преемника данного смартфона Galaxy Z Flip 2, который может обзавестись обновленным дизайном и новыми функциями.
На сегодняшний день существует сразу 2 возможных варианта будущего флагмана: они отличаются лишь расположением основной камеры и размерами внешнего экрана. Первая модификация очень похожа на Galaxy Z Flip, но с маленьким дисплеем. Что касается второго варианта, то здесь камеры находятся вертикально в ряд, а внешний дисплей немного больше, и это позволяет отобразить больше информации.

Пока непонятно, для чего служит третий датчик изображения. Стоит напомнить, что оригинальная Galaxy Flip имеет два камеры по 12 Мп (широкоугольная и ультраширокоугольная). Возможно, третьим модулем станет перископный, хотя это маловероятно ввиду круглого объектива, тогда как перископные модули имеют квадратные или прямоугольные очертания. Скорее всего, дебют Samsung Galaxy Z Flip 2 состоится уже в 2021 году.



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