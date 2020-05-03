Коронавирус от инопланетян”: Певица Лолита вышла “в открытый космос” в водолазном костюме

03.05.2020, 16:53, Разное

Популярная певица Лолита Милявская опубликовала в своем микроблоге Instagram праздничной поздравление к Первомаю, записывая которое вышла в водолазном костюме “в открытый космос”. Подписчики знаменитости поддержали её креативное начинание.

Сценарий забавного видеоролика, по всей видимости, пришел в голову знаменитой певице и актрисе во время её нахождения дома на карантине. Решив создать целую серию домашних “прямых эфиров”, свой первый эксперимент она пожелала приурочить к празднику 1 мая. Впрочем, само поздравление поначалу имело мало общего с “днем труда”, поскольку Лолита, посетив собственный балкон в костюме водолаза, заявила подписчикам, что вышла в открытый космос. К слову, телезвезда объявила зрителям о раскрытом ею тайном заговоре: она “выяснила”, что у инопланетян случилось несварение желудков, вследствие которого землян постигло заражение коронавирусом. Завершив на этом признании “юмористическую” часть мини-постановки, Лолита Милявская перешла непосредственно к поздравлениям, призвав соотечественников ударно отметить праздник труда на огородах, обязательно соблюдая при этом социальное дистанцирование в условиях пандемии.

Стоит отметить, что фолловеры с восторгом восприняли такое необычное поздравление. Многие из них отметили неувядаемое чувство юмора актрисы и её позитивное отношение к жизни. Впрочем, нашлись и те, кто воспринял эпатажный ход достаточно серьезно: так, одна из итальянских поклонниц весьма деловито посоветовала любимице смазать стекла водолазной маски жидким мылом, чтоб необходимый для выхода в открытый космос атрибут не запотевал. К слову, за сутки более полумиллиона подписчиков понаблюдали за неожиданным “путешествием” хозяйки аккаунта.