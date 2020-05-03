Российская армия получит более 30 новых РСЗО семейства «Торнадо

03.05.2020, 16:53, Новости дня

ВС РФ в 2020 году получат более 30 новых реактивных систем залпового огня (РСЗО) семейства «Торнадо», сообщили в Минобороны.

«До конца текущего года в подразделения ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Российской Федерации спланирована поставка более 30 современных систем залпового огня. В рамках исполнения государственного оборонного заказа предприятия-изготовители передадут Минобороны РСЗО «Торнадо-Г» и «Торнадо-С», – приводит ТАСС сообщение военного ведомства.

Российская 300-мм система залпового огня «Торнадо-С» включает модернизированную боевую машину, оснащенную автоматизированной системой управления огнем и новыми неуправляемыми реактивными снарядами, а также корректируемыми реактивными снарядами с отделяемой осколочно-фугасной частью с дальностью стрельбы до 120 км. «Торнадо-С» также может применять боекомплект предшественника – РСЗО «Смерч».

РСЗО «Торнадо-Г» калибра 122 мм предназначена для нанесения ударов по находящимся на открытой местности и в укрытиях живой силе, бронетехнике, артиллерийским батареям и командным пунктам. По своей боевой эффективности «Торнадо- Г» в 2,5-3 раза превосходит предшественника – РСЗО «Град».

Современные системы связи и цифровая система управления позволяют «Торнадо-Г» использовать для разведки целей, наведения и корректирования ведения огня беспилотные летательные аппараты «Орлан».

В конце прошлого года стало известнго, что РСЗО «Торнадо-Г» решили усовершенствовать.