История о каменной голове, которая вызвала жуткого монстра

03.05.2020, 16:38, Разное

Это случилось в небольшом городке Парадайз в штате Техас, что неподалеку от Форт-Уэйта. Городок представляет собой скопление отдаленных, изолированных друг от друга, частных домов, густые и мрачные леса, огромные поля с многочисленными коровами.

В сентябре 2007 года владелец ранчо Уолтер отправился рано утром на поле позади дома, чтобы проверить своих коров. Внезапно он заметил ужасное зрелище – одна из самых ценных его коров была жестоким образом убита – ее тело было истерзано, задние ноги отрезаны или оторваны, а горло вырвано.

Уолтер связался с полицией, но это оказалось бесполезным, поскольку офицеры сразу же предположили, что на корову напала пума. Уолтер был уверен, что никакая пума не смогла сотворить подобное с коровой и решил взять все в свои руки. Следующей ночью он залег на поле в засаду с ружьем и мощным фонарем (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

Примерно в 2 часа ночи Уолтер заметил, как на краю поля возникла вертикально шагающая фигура, темная и коренастая. Направив в ту сторону фонарь, Уолтер застыл на месте – у существа было мускулистое человеческое тело, но лицо, уши и морда были как у немецкой овчарки или волка.

Ошеломленный страхом мужчина совсем забыл про свое ружье и лишь наблюдал как существо быстро пересекло поле, а потом скрылось в деревьях, граничащих с ранчо.

А когда Уолтер наутро пошел проверять эти заросли, то на том месте, где он видел чудовище, он обнаружил небольшую каменную резную головку.Каменная голова была вырезана достаточно примитивно, но было видно, что это какой-то клыкастый монстр с узкими глазами и раздутыми ноздрями.

Уолтер решил, что на его поле побывали сатанисты или еще какие-нибудь культисты и что это они призвали страшного монстра с помощью резной голову и своих заклинаний, а монстр убил его корову и до сих пор бродит на его землях.

Та самая голова

Напуганный пуще прежнего, Уолтер начал искать какого-нибудь специалиста по монстрам и аномальным явлениям и вскоре связался с писателем, уфологом и исследователем Ником Редферном. Уолтер передал Редферну голову и тот внимательно ее осмотрел. Сам Уолтер был очень рад избавиться от головы, потому что с тех пор, как он обнаружил эту голову, монстр больше не давал о себе знать.

Редферн обнаружил, что эта каменная голова вызывает у него тревожные ощущения и что выражение "морды" у нее меняется в зависимости от освещения: иногда это злобный оскал, а иногда насмешка.

Вскоре Редферн тоже столкнулся со аномалиями. Поздним вечером, когда он фотографировал каменную головку в разном освещении, разразилась сильная буря и повалила дерево на его дворе, которое разнесло забор при падении. Сначала Редферн решил, что это просто совпадение, но когда он передал голову своему другу, чтобы тот тоже ее осмотрел, тот едва успел приехать к себе домой вместе с головой, как при выходе из машины подскользнулся, упал и сломал себе лодыжку.

Снова тоже совпадение? Или что-то иное? Что дальше было с этой головой и происходили ли потом еще какие-то странные случаи, Редферн не сообщает, лишь намекает, что расскажет обо всем "в другой день".