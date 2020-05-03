 

Критиковавший начальство врач «скорой» с подтвержденным коронавирусом выпал из окна больницы

03.05.2020, 16:35, Разное

В Воронежской области врач скорой помощи выпал из окна больницы. Ранее у него выявили коронавирус, сообщает Интерфакс со ссылкой на областной Депздрав.

Речь идет о работнике Новоусманской больницы Александре Шулепове. По данным «Вести.Воронеж», сейчас он находится в тяжелом состоянии в реанимации с переломом основания черепа. Выпал он из окна второго этажа, других подробностей инцидента пока не приводится.

Около двух недель назад Шулепов вместе с фельдшером Александром Косякиным записал видеообращение, в котором рассказал, что несмотря на подтвержденный у врача коронавирус, его заставляют работать. До этого фельдшер жаловался на нехватку защитных средств у работников больницы. Местные власти назвали эти сообщения фейком.

Впрочем, позже эту информацию опровергли и сами медики, а в областном Депздраве заявили, что коронавирусом Шулепов заразился, подрабатывая в свободное время в частной скорой помощи. Болезнь у врача протекала без особых симптомов, его беспокоил только насморк. Сейчас расследованием случившегося занимаются правоохранители.

Это не первый подобный случай с начала пандемии: сегодня в Красноярске умерла и.о. главврача краевого госпиталя для ветеранов войн Елена Непомнящая, которая выпала из окна пятого этажа больницы. Ранее она выступала против против перепрофилирования вверенного ей медучреждения в коронавирусный стационар.

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Источник: Новая газета



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