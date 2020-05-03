Копия матери: дочь Кейт Мосс Лила Грейс появилась на новой обложке модного издания

03.05.2020, 16:30, Разное

Дочь одной из самых известных супер-моделей мира долго время оставалась скрыта от пристального внимания прессы, но пару лет назад все изменилось. Кейт начала брать Лилу с собой на различные светские мероприятия и показы мод, а та, в свою очередь, стремительно вошла в мир fashion, практически сразу набрать там высоту. Так, два года назад она стала лицом косметического бренда Marc Jacobs Beauty и исправно снимается для фотосетов в модных журналах. Даже карантин не стал преградой карьере Лилы: ее новая обложка — в издании V Magazine, которое включило девушку в свой список из 15 моделей, за которыми редакция журнала видит будущее модной индустрии. При этом черно-белый снимок Лилы, опубликованный в Instagram издания, напоминает ранние фотосесси самой Кейт Мосс.

Лила Мосс на обложке V Magazine

Кейт Мосс

Вслед за черно-белым фотосетом также вышло небольшое интервью-опросник с Лилой.

Самоизоляция научила меня не воспринимать все как должное и почаще заниматься теми вещами, которые мне нравятся, но на которые никогда раньше не хватало времени. Например, готовить — для себя и своей семьи — и больше читать. Еще я научилась самостоятельно мотивировать себя на то, чтобы учиться и не зависеть от преподавателей.

По словам девушки, закрытые границы ее, конечно, огорчают, но особой потребности в том, чтобы куда-то уехать, она не испытывает:

Я бы хотела провести это лето в саду со своей семьей. А, если это будет возможно, навестила бы и бабушку с дедушкой, которые живут в Англии на побережье.

Напоследок Лила поделилась своим списком просмотренного и прочитанного за последнее время:

Мы с семьей посмотрели фильм “Фарго”, и картину “Джуди” про Джуди Гарланд. Меня также очень успокаивают передачи Дэвида Аттенборо про природу. А в ближайшее время я планирую прочесть “Роланда” Вирджинии Вулф.

Кейт и Лила Мосс

К слову, первая обложка у Лилы случилась еще два года назад: в журнале Dazed, который принадлежит ее отцу, Джефферсону Хэку. А в интервью Allure дочь Кейт Мосс рассказала о том, почему решила стать моделью:

Наверное, это произошло потому, что я с самого детства была внутри всего этого. И когда я приняла участие в своей первой фотосессии, то поняла, что мне очень понравилось. Мама всегда была моим главным советчиком, она рекомендует мне делать естественный макияж. Кстати, она очень любит завивать ресницы щипцами. Многие этого боятся, но только не я – благодаря ей.