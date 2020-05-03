Александр Лукашенко похвалил жителей Беларуси, переставших носить маски “где попало”

03.05.2020, 16:30, Разное

Александр Лукашенко пояснил о том, как развивается в Беларуси ситуация с коронавирусом. Президент похвалил жителей страны, переставших носить маски “где попало”, а также объявил об успехах медицинской промышленности.

Не так давно Александр Лукашенко обратился к гражданам с критикой, заявив, многие из них заботясь о здоровье, слишком много времени проводят в масках. Известны случаи, когда люди выходили работать в поле, не снимая средства индивидуальной защиты. Это не следует делать, отметил глава Беларуси, ведь нужно больше дышать свежим воздухом, пребывая на солнце. Вероятно, соотечественники прислушались к словам главы государств, что тот отметил. По его словам, белорусы перестали носить маски “где попало”, и надевают их только при походе в магазин и в общественном месте.

Также политик пояснил о мерах, принимаемых в стране для сдерживания распространения COVID-19. Сейчас в Республике решены все главные вопросы, а именно производство средств индивидуальной защиты. В какой-то момент, когда наблюдался наибольший ажиотаж, люди скупили все запасы, и был дефицит. Теперь его нет, и промышленность начала экспортировать эти товары. Кроме того, выступая на совещании, Александр Лукашенко озвучил ситуацию с наличием аппаратов ИВЛ. Как оказалось, их в Беларуси насчитывается около 2,5 тысяч, а занято в медицине только 200 устройств. Также имеется 500 наркозно-дыхательных систем.

Отметил президент и динамику противодействия эпидемии. Ежедневно количество протестированных людей возрастает на 10 тысяч. При этом число положительных результатов не превышает 9%. Если же говорить о больных, и тех, у кого заболевание сопровождается пневмонией, то это 30% пациентов. В целом же глава государства позитивно оценил статистику. Он подчеркнул, специалисты ещё два месяца назад предоставили ему анализ, как будет развиваться эпидемиологическая обстановка, и политик регулярно сверяет те данные с актуальными цифрами и событиями.

В настоящее время в Беларуси зафиксировано 15 828 больных. Из их числа медикам не удалось спасти 97 человек. Ежедневно в стране выявляют приблизительно по 900 новых заражённых.