В галактике Млечный Путь впервые зафиксировали загадочную вспышку излучения

03.05.2020, 16:30, Новости дня

Астрономы впервые зафиксировали в галактике Млечный Путь всплеск радиоволн, сопровождавшийся вспышкой рентгеновского излучения, сообщил астроном Шринивас Кулкарни из Калифорнийского технологического института.

Это явление произошло 28 апреля этого года. Ученые запечатлели его с помощью канадского радиотелескопа проекта CHIME (Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment). Исследователи предполагают, что источником радиовсплеска стал магнитар SGR 1935+2154, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Science Alert.

Уточняется, что магнитары относятся к нейтронным звездам, однако они отличаются от них силой магнитного поля, иногда превосходя их по этому параметру в 1 тыс. раз. Зафиксированный сигнал может ответить на вопрос об источнике происхождения одиночных быстрых радиовспышек (fast radio burst, FRB). Это чрезвычайно сильный радиосигнал из глубокого космоса – от галактик, которые могут располагаться от нашей на расстоянии в миллионы световых лет.

При подобных всплесках может выделяться энергия, в 500 млн раз превышающая солнечную. В то же время такие вспышки длятся меньше миллисекунды и, как правило, больше не повторяются, из-за чего ученым тяжело предсказать их появление, отследить и подробно изучить.

Отметим, все выявленные прежде вспышки были из других галактик. Последняя сопровождалась всплеском рентгеновского излучения, наличие которого может подтвердить связь FRB с активностью магнитаров. Однако исследователи подчеркивают, что такие выводы делать преждевременно.

Напомним, японские астрономы обнаружили необычные движения газовых облаков в центре Млечного Пути, которые могут указывать на наличие необычных типов черных дыр. Кроме того, астрономы подтвердили растущую с 2014 года активность сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики.

Ранее ученые нашли край Млечного Пути, основываясь на данных космического телескопа.