В КНР начались продажи модулей памяти DDR4 собственного производства

03.05.2020, 16:30, Разное

В продаже появились модули памяти китайской разработки DDR4. Новые технологические устройства представлены на сайте Gloway.

В настоящее время Китай пытается импортозамещать как программное обеспечение, так и всевозможные аппаратные компоненты. В частности, на официальном портале компании Gloway появились модули памяти DDR4, которые сконструированы в Поднебесной. Сегмент Yi Pro включает в себя две модификации – емкостью 8 и 16 Гб. У них одни и те же параметры – тайминги: 16-18-18-38, напряжение – 1,35 В и частота – 3000 МГц. В данном изделии применяются процессоры Changxin Storage, именно эта фирма начала продажи модулей DDR4 и DDR4X, а также планок DDR4 в феврале. Чипсеты несложно опознать по маркировке CXMT. О стоимости новинок информации пока нет, на сайте модули можно добавить в корзину, но приобрести пока невозможно. Эксперты уверены, эта память для персональных компьютеров окажется доступнее более брендовых аналогов.

Компания Gloway ведет свою историю с 2003 года, когда ее будущие основатели приняли решение по созданию собственной фирмы, находясь в одном из ресторанов Канады. Первая карта памяти бренда DDR 400Mhz поступила в реализацию в 2004 году. Уже спустя два года продажи продукции Gloway превысили пять миллионов канадских долларов. Первый иностранный офис компании появился в Рио-да-Жанейро в 2007 году.