Смартфон Google Pixel 4A не впечатляет своей производительностью

03.05.2020, 16:00, Новости дня

Рассекречены параметры производительности нового смартфона Google Pixel 4A.

Официальный дебют гаджета пройдет в мае, однако уже сейчас можно узнать о работе смартфона по данным бенчмарка Geekbench. Известно, что при тестировании в одноядерном режиме устройство набрало 2529 баллов, а в многоядерном режиме 6366 баллов. Таким образом, специалисты предполагают, что новинка имеет восьмиядерный процессор Snapdragon 730 с 6 гигабайтами ОЗУ.

Также есть предположения, что новинка Google Pixel 4A оснащена 5,81-дюймовым экраном с отверстием для фронтальной камеры. Основная камера получила модуль на 12 мегапикселей. Смартфон обладает батареей на 3080 мАч. Ориентировочная цена новинки достигает 30 тысяч рублей.