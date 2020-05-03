Смартфон Meizu 17 Pro доступен для предзаказа

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03.05.2020, 16:20, Новости дня

Китайский бренд Meizu объявил о старте предварительных заказов на новый неанонсированный мощный смартфон под названием Meizu 17 Pro.

Таким образом, сейчас все желающие имеют шанс стать одними из первых владельцев устройства, тогда как его официальная премьера пройдет завтра, 4 мая. В свою очередь, для оформления предварительного заказа понадобится заплатить аванс в размере 1 тысячи рублей, тогда как полную стоимость следует осуществить до 8 мая.

Пока производитель не называет точную цену аппарата. В качестве подарка для первых владельцев флагманского смартфона значится 18-месячная гарантия, фирменный адаптер Meizu Hi-Fi DAC Headphone Adapter. Остальные сведения будут рассекречены в ближайшее время.



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