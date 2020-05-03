 

Новый OnePlus Z получит процессор Snapdragon 765G

03.05.2020, 16:20, Новости дня

Китайская компания OnePlus в скором времени может выпустить очередную новинку недорогого смартфона.

Пока о модели известно, что устройство поступит на рынок под названием OnePlus Z. Для внутреннего рынка стоимость аппарата составит около 400 долларов, однако для остальных стран ценник может достигнуть 500 долларов. Пока разработчики скрывают детали о модели, однако инсайдеры прогнозируют внедрение чипа Snapdragon 765G. Размер памяти смартфона также засекречен и будет объявлен позже.

Никто из специалистов не сомневается, что официальная премьера пройдет в ближайшее время, но точные сроки и технические характеристики готовящегося устройства тщательно скрываются производителем до презентации.



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