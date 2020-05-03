 

Энтузиасты завершают работу над фанатским ремастером Resident Evil 4

03.05.2020, 16:09, Разное

Успех ремейков второй и третьей части хоррора Resident Evil позволил разработчикам заявить о создании аналогичной игры и для Resident Evil 4. В Capcom уже начали создание переиздания, но его выход, скорее всего, состоится лишь через 2 года. Впрочем, в Сети уже есть полноценный ремастер от энтузиастов под названием Resident Evil 4 HD Project.
По словам специалистов, они уже завершили работу над главой 4-4 – предпоследней локации известного хоррора. Результатами они поспешили поделиться в своём видео: были восстановлены и отреставрированы некоторые оригинальные текстуры, также стоит отметить обновление моделей, освещения и спецэффектов. Безусловно, даже сейчас заметно, что в таком виде игра не выглядит современной, но графика точно выросла на порядок, соответствующая лучшим стандартам периода игровых приставок PlayStation 3 и Xbox 360.

Авторы ремастера заявили, что вскоре завершат создание пятой главы, но не уточнили, когда именно игрокам стоит ждать выхода Resident Evil 4 HD Project. Предполагается, это произойдет раньше 2022 года – именно на эту дату запланирован выпуск полноценного ремейка.



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