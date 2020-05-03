“Вот это чудо!”: Дочь Орбакайте Клавдия похвасталась первым урожаем на электронном огороде

03.05.2020, 16:09, Разное

Дочь популярной певицы Кристины Орбакайте Клавдия Земцова разместила на своей странице в Instagram оригинальный видеоролик, в котором похвасталась подписчикам необычным подарком родителей – электронным огородом. Уникальной способностью гаджета является его способность выращивать настоящие растения за считанные дни.

Условно говоря, опубликованное дочерью исполнительницы видео является миксом из двух минироликов. В первом из них Клавдия Земцова презентует фолловерам подарок, который был преподнесен ей на день рождения. Им оказалось специальное устройство, названное маленькой хозяйкой “электронным огородом” и представляющее собой некую “клумбу”, в отверстиях которой можно посадить настоящие семена. В частности, подписчикам было сообщено, что здесь посажены зеленые продукты огородничества: петрушка, укроп, тимьян, базилик и мята. Вторая половина демонстрирует результаты, достигнутые необычным аксессуаром спустя десять дней. Видно, что все растения основательно подросли и балуют хозяйку микроблога натуральной зеленью. По радостным глазам Клавдии Земцовой очевидно, что способности подарка от отца и матери привели её в неописуемый восторг.

Фолловеры, в свою очередь, похвалили дочь Кристины Орбакайте за приверженность к полезному занятию. Также прозвучал совет одной из подписчиц: планомерно переходить к более серьезным культурам – помидорам и перцам.