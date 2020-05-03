 

“Вот это чудо!”: Дочь Орбакайте Клавдия похвасталась первым урожаем на электронном огороде

03.05.2020, 16:09, Разное

Дочь популярной певицы Кристины Орбакайте Клавдия Земцова разместила на своей странице в Instagram оригинальный видеоролик, в котором похвасталась подписчикам необычным подарком родителей – электронным огородом. Уникальной способностью гаджета является его способность выращивать настоящие растения за считанные дни.
Условно говоря, опубликованное дочерью исполнительницы видео является миксом из двух минироликов. В первом из них Клавдия Земцова презентует фолловерам подарок, который был преподнесен ей на день рождения. Им оказалось специальное устройство, названное маленькой хозяйкой “электронным огородом” и представляющее собой некую “клумбу”, в отверстиях которой можно посадить настоящие семена. В частности, подписчикам было сообщено, что здесь посажены зеленые продукты огородничества: петрушка, укроп, тимьян, базилик и мята. Вторая половина демонстрирует результаты, достигнутые необычным аксессуаром спустя десять дней. Видно, что все растения основательно подросли и балуют хозяйку микроблога натуральной зеленью. По радостным глазам Клавдии Земцовой очевидно, что способности подарка от отца и матери привели её в неописуемый восторг.

Фолловеры, в свою очередь, похвалили дочь Кристины Орбакайте за приверженность к полезному занятию. Также прозвучал совет одной из подписчиц: планомерно переходить к более серьезным культурам – помидорам и перцам.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.04 / Что будет если заболеть коронавирусом: симптомы, тяжесть, течение

30.03 / Обнародованы рендер и параметры OnePlus 8 и 8 Pro

12.04 / Мнение: Коронавирус: теория заговора или теория некомпетентности США?

08.04 / «Вот хрен знает, как учить»

23.04 / Официально представлен смартфон Motorola Edge+

29.04 / В Китае 2048 случаев коронавируса за последние сутки, количество смертей – 105

04.04 / Финал конкурса “Самые стильные в России 2020”: Самый стильный мужчина

22.04 / В Москве ожидают самый сильный за 20 лет ветер

20.04 / Доктор Борислав Силаев назвал основное правило в лечении пациентов с тяжелым течением COVID-19

03.04 / Эндокринологи назвали 5 наиболее распространенных мифов о диабете

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска