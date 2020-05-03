Повзрослевшая дочь Александра Абдулова покорила пользователей Сети красотой

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03.05.2020, 15:53, Разное

Повзрослевшая дочь Александра Абдулова стала всё чаще появляться в медийном пространстве. Наследница знаменитости покорила пользователей Сети красотой.
После смерти Александра Абдулова его супруга стала редко выходить в свет и не принимала участия в светских мероприятиях. Из-за этого многие люди не имели возможности следить за взрослением дочери известного актера Евгении. Между тем, в марте девочке исполнилось 13 лет. В своём юном возрасте она уже не только получила обучение в театральной студии, но и снялась в полнометражном фильме “Любовь и сакс”, исполнив свою первую большую роль. Поработав с начинающей актрисой, режиссёр Алла Сурикова заметила в ней актёрский потенциал, и уверена, та унаследовала талант отца.

Как стало известно, дочь Абдулова привлекает внимание не только деятелей кино, но и обычных фолловеров, ведь покорила многих своей красотой. Интернет-пользователи уверены, привлекательность у Евгении от отца, и её ждёт большое будущее в кино и театре. Кроме того, она похожа на свою бабушку, мать звезды. Вероятно, девочка изберёт именно эту профессию, поскольку тяготеет к сцене и съёмкам в кино.



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