Обозначены способы самостоятельного повышения скорости домашнего интернета

03.05.2020, 15:53, Разное

Специалисты назвали несколько методов, способствующих самостоятельному увеличению темпа трансляции данных через домашний интернет. Например, нужно определить фактическую скорость обмена информации по Сети.

Выяснение фактической скорости даст возможность найти разницу между действительной и заявленной эффективностью точки доступа. От юзера требуется поискать сведения о тестировании скорости интернета после демонстрации профильных онлайн-сервисов. Можно воспользоваться любым порталом для бесплатной проверки входного и исходящего сигналов точек доступа. В случае обнаружения проблем стоит обратить внимание на применяемый маршрутизатор.

Неправильное расположение роутера тоже замедляет Сеть, ослабляют передачу стекло, дерево и металл. В таком случае необходимо перезагрузить прибор, так как часто в этом случае проблема сразу решается. Нужно помнить, дистанция между роутером и гаджетом является важным фактором. В случае установки маршрутизатора возле ноутбука или ПК можно в заметной мере усилить скорость. Поможет добиться повышения темпа трансляции улучшение сигнала точки доступа и обновление прошивки того же маршрутизатора.

В отдельных эпизодах пользователи сталкиваются с перегрузкой входного канала роутера, отсутствие пароля к которому позволит многим людям пользоваться Wi-Fi, что негативно сказывается на работе Сети, провоцируя дополнительную нагрузку. Иногда ситуацию проблематично решить из-за устаревшей аппаратуры, поэтому лучше приобрести новую.