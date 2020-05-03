В США за сутки коронавирусом заразились около 29 тысяч человек

03.05.2020, 15:53, Разное

Официальные источники назвали цифру новых пациентов с коронавирусом в США. По имеющимся данным, за прошедшие сутки в стране заразились COVID-19 порядка 29 тысяч человек.

В настоящий момент в США коронавирусом ежедневно заражается большое число людей. Университет Джонса Хопкинса постоянно собирает данные из различных открытых источников, в том числе из СМИ, а также федеральных и региональных правительств, суммируя количество новых случаев инфицирования. Самые свежие данные показывают, за прошедшие сутки число пациентов возросло на 29 тысяч, но по сравнению с предыдущими днями, эта цифра на 10-15% меньше. Например, днём ранее специалисты говорили о 34 тысячах больных. Число скончавшихся за 24 часа также несколько сократилось. Цифры показывают, в стране умерли 1 426 больных, а днём ранее их было на 521 человека больше.

Известно, в США эпидемиологическая обстановка наиболее неблагоприятна. Свежие цифры указывают, в стране зафиксировано 1,1 миллиона больных коронавирусом, а число умерших достигло 66 тысяч.