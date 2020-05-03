Солдаты из Северной и Южной Кореи устроили перестрелку в тумане

03.05.2020, 15:50, Новости дня

Утром 3 мая в демилитаризованной зоне Корейского полуострова прозвучали выстрелы, четыре пули попали в южнокорейский блокпост. Об этом со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщило агентство Yonhap.

Пострадавших не было.

В ответ южнокорейские военнослужащие произвели 20 предупредительных выстрелов и сделали предупреждение в эфире о недопустимости провокаций.

В Пхеньян послан запрос о разъяснении инцидента, ответ на него пока не поступил. Представитель штаба заявил, что северокорейские солдаты могли стрелять случайно. Утро было туманным, а в момент, когда началась стрельба, на северной стороне шла смена караула, сказал агентству уполномоченный офицер.

Это первое происшествие со стрельбой в демилитаризованной зоне с 13 ноября 2017 года, когда во время бегства в Южную Корею был ранен солдат армии КНДР.

В 2018 году отношения между двумя Кореями улучшились. По итогам переговоров в Пхеньяне в сентябре 2018 года главы Южной и Северной Кореи Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын подписали соглашение, предполагающее дальнейшее снижение напряженности на Корейском полуострове.