Уважаемый господин президент! Смею вас заверить, что я знаю “чесну відповідь на болюче питання, хто винен у трагедії 2 травня 2014 року” в Одессе

03.05.2020, 15:50, Новости дня

Уважаемый господин президент! Смею вас заверить, что я знаю “чесну відповідь на болюче питання, хто винен у трагедії 2 травня 2014 року” в Одессе. Более того, я знаю, что эта трагедия предотвратила катастрофу. Катастрофу несоизмеримо более страшную, от которой Одесса могла бы уже не оправиться никогда. А Украина никогда не стала бы “землею не розбрату, а братерства, де Львів, Одеса, Дніпро, Донецьк і Сімферополь – мирна, квітуча та єдина країна”.

Потому что если бы “2 травня 2014 року в історію цього прекрасного міста не була вписана трагічна, кривава сторінка”, если бы в этот день в Одессе не была остановлена русская весна, то Одесса (а может быть, и не только Одесса) стала бы для Украины такой же фантомной болью, как стали Крым, Донецк и Луганск. А может быть, не дай бог, и Украины никакой бы не было.

И я уверен, что “цей тяжкий епізод нашої нової історії ми обов’язково будемо пам’ятати. Бо хочемо будувати сучасну та сильну Україну”. А не серую зону, не “Новороссию”, в которую нас пытались загнать “ті, хто винен у трагедії 2 травня 2014 року”.

Спасибо за понимание, А.Р.

Источник: Олександр Ройтбурд / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора