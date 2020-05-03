Западная разведка считает, что Китай уничтожил первые образцы SARS-CoV-2 – СМИ

03.05.2020, 15:50, Новости дня

Власти Китая намеренно скрывали важные научные сведения и подавляли распространение информации о вспышке коронавируса на ранней стадии. К такому выводу пришло сообщество разведок пяти западных стран – США, Австралии, Канады, Великобритании и Новой Зеландии (их альянс известен как Five Eyes). 15-страничный доклад разведсообщества оказался в распоряжении британского издания Daily Telegraph.

Уже в декабре 2019 года власти КНР знали о передаче нового коронавируса от человека (официально это было признано только 20 января 2020 года), а к 27 декабря насчитывалось уже 180 инфицированных.

Официально Пекин уведомил Всемирную организацию здравоохранения о вспышке 31 декабря. В этот же день, как утверждает разведка, китайская цензура начала изымать из интернет-поиска все упоминания фраз “вариация SARS”, “уханьский рынок” и “уханьская неизвестная пневмония”.

1 января рынок “Хуанань” в Ухане был закрыт без предупреждения, что исключило возможность взять пробы у животных и определить, какое из них могло стать разносчиком вируса.

2 января комиссия по здравоохранению провинции Хубэй приказала генетикам прекратить тестирование нового вируса и уничтожить все образцы. Днем позже, 3 января, Национальная комиссия здравоохранения Китая распорядилась перевести имеющиеся в стране образцы вируса в определенные правительством учреждения или уничтожить.

Врачей, осмеливавшихся публиковать информацию о вспышке, запугивали и преследовали, сказано в докладе. Научные статьи стали подвергаться проверке министерства науки и технологий перед печатью. Структуру нового вируса долгое время было запрещено разглашать, а лаборатория в Шанхае, проводившая исследования ранних образцов, была временно закрыта “для уточнения данных”.

В досье разведок говорится, что вплоть до двадцатых чисел января правительство Си Цзиньпина всячески блокировало информацию о происходящем в Ухане и отвергало призывы международного сообщества к изучению происходящего.

В феврале Пекин давил на США, Италию, Индию, Австралию и другие страны, отрицая необходимость ограничения перемещений, хотя города провинции Хубэй уже были закрыты на карантин. Разведсообщество пришло к выводу, что власти Китая проявили лицемерие и как минимум халатность перед угрозой распространения смертельного заболевания в мире.

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 3,44 млн человек, из них более 244 тыс. умерли.

В докладе разведки США, содержание которого стало известно агентству Bloomberg, говорилось, что Китай скрывал масштабы вспышки коронавируса, занижая как количество случаев заражения, так и число смертельных случаев.

Вице-президент США Майк Пенс в интервью CNN 1 апреля сказал, что весь мир мог оказаться в лучшем положении, если бы власти Китая были “более откровенными”. Имеющиеся данные позволяют считать, что китайцы столкнулись с новым вирусом не в декабре, а на месяц раньше, заявил Пенс. 23 апреля госсекретарь США Майк Помпео выразил уверенность, что китайские коммунисты “ответят за случившееся”.