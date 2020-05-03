Нидерланды ищут родных похороненного под Амерсфортом тамбовского солдата

03.05.2020, 15:48, Новости дня

Нидерландский фонд «Советское поле славы» разыскивает родственников одного из похороненных на мемориальном кладбище под Амерсфортом советских солдат, который родился в Тамбовской области, сообщается в администрации региона.

«Наш земляк Иван Федорович Челмодеев, о судьбе которого ничего не было известно с осени 1942 года, нашел свой последний приют в далеких Нидерландах. Он похоронен на Советском Поле Славы. Это мемориал и кладбище недалеко от города Амерсфорт, на месте бывшего немецкого лагеря военнопленных, на котором похоронены 865 военнослужащих из Советского Союза», – говорится на сайте Тамбовской администрации.

Уточняется, что сотрудники нидерландского фонда ухаживают за мемориалом, занимаются поиском родственников, ведут исследовательскую работу. На сегодняшний день сотрудники фонда нашли более 200 семей из России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Грузии, Узбекистана и Армении, чьи близкие погибли в плену и захоронены на кладбище.

Как отмечено в сообщении, в Нидерландах разыскивают «родственников тамбовского солдата Ивана Фёдоровича Челмодеева, уроженца города Моршанска, 02.02.1908 года рождения, был призван Тамбовским горвоенкоматом на фронт в 1941 году».

По данным региональной администрации, в Книге Памяти Тамбовской области указано, что рядовой Иван Челмодеев пропал без вести 5 сентября 1942 года.

«К сожалению, его жена Варвара до конца своих дней так и не узнала, что же на самом деле случилось с ее мужем. Теперь стало известно, что Иван Федорович был захвачен немцами в плен и скончался в концлагере. Похоронен солдат на Советском Поле Славы в Лёуздене», – говорится в сообщении.

Всю дополнительную информацию в поиске родных можно получить по телефону +31 6 14 39 38 59 (Skype, whatsapp, Telegram) или почте: [email protected] Обратиться можно на русском языке, уточняется на сообщении.

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