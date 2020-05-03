Коронавирус. Как распространяется эпидемия

03.05.2020, 15:44, Разное

В крупнейшем на данный момент исследовании китайские ученые дали подробную характеристику распространения новой коронавирусной инфекции. Они рассчитали инкубационный период болезни, оценили скорость распространения эпидемии и заразность вируса. Их работа опубликована New England Journal of Medicine.

Период от заражения новым коронавирусом до появления симптомов в среднем составляет 5,2 дней, но может существенно варьировать у разных пациентов. Эти оценки подтверждают, что рекомендации по поводу карантина в 14 дней для потенциальных инфицированных, оправданы. Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, инкубационный период новой коронавирусной пневмонии от 2 до 20 дней.

Основываясь на данных о 425 случаях болезни, ученые установили основные характеристики текущей эпидемии новой коронавирусной пневмонии. Согласно их результатам, количество случаев удваиваюсь каждые 7,4 дней.

Ученые становили, что один больной новой коронавирусной пневмонией в среднем заражает 2,2 человек. Этот показатель называется фактором поддержания инфекции (R0). Для сезонного гриппа он составляет около 1,3, для кори – 12 и выше. Фактор R0 нового коронавируса сопоставим с таковым для острого тяжелого респираторного синдрома во время эпидемии 2002-2003 годов.

Передача нового коронавируса от человека к человеку, согласно новым данным, встречается с середины декабря 2019 года.